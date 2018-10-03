Вице-спикер парламента РА: На встрече с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было

PanARMENIAN.Net - Какой-либо договоренности в ходе ночной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и депутатов парламента РА достигнуто не было. Об этом заявил в беседе с журналистами вице-спикер Национального собрания Армении, член фракции «Царукян» Микаел Мелкумян.

«Мы ознакомились с информацией о том, какие шаги собирается предпринять правительство Армении, какие у него намерения. прозвучали, разумеется, аргументы и контраргументы, все они были обсуждены, правительство осталось при своем мнении – внеочередные выборы в НС РА намечаются на декабрь», – отметил Мелкумян.

Он отметил, что состоялось обсуждение по разным вопросам, однако договоренностей достигнуто не было.

«Договоренности возможны при официальном обсуждении. Договорились продолжить обсужденияс», – добавил Меклумян.

По его словам, на встрече с премьером обсуждался также вопрос закрепления письменно готовности не выдвигать кандидата в премьеры, однако в этом вопросе также окончательной договоренности не достигнуто.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.