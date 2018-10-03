Ашотян: РПА предложила не выдвигать кандидата в премьеры в случае проведения выборов в парламент в мае

PanARMENIAN.Net - Фракция Республиканской партии Армениив ходе ночной встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном предложила не выдвигать кандидата на пост премьера РА в случае, если парламентские выборы будут назначены на май 2019 года. Об этом жзаявил в беседе с журналистами в Национальном собрании 3 октября зампредседателя РПА, глава постоянной комиссии НС по внешним отношениям Армен Ашотян.

Пашинян не принял предложения РПА, отметив, что готов вести переговоры на любую тему, кроме проведения парламентских выборов в декабре 2018 года, так как он настаивает именно на этом варианте, пишет Радио «Свобода».

Ашотян отметил, что РПА выступит с заявлением, где будут представлены четкие оценки событий 2 октября, в том числе и по встрече с Николом Пашиняном.

«Это были не переговоры, поскольку премьер сказал, что пришел просто уведомить депутатов НС о своих политических решениях. Это нельзя назвать переговорами, это была долгая и подробная беседа, оценку которой дал сам Пашинян – уведомление», – сказал Ашотян.

Он указал, что самый распространенный компромиссный вариант касался проведения внеочередных парламентских выборов в мае. «Чтобы мы успели реформировать ИК, подобающим образом проинформировали международных наблюдателей, другие партии также получили возможность подготовиться к выборам», – указал он.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.