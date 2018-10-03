В работе Instagram произошел новый сбой
3 октября 2018 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В работе социальной сети Instagram (принадлежит Facebook) произошел сбой. По данным сайта DownDetector, который отслеживает проблемы в работе различных сайтов, пользователи начали жаловаться на сбой в Instagram около 11:00 по Еревану.
Большинство пользователей указали, что у них не загружалось мобильное приложение Instagram, некоторые жаловались на проблемы со входом в свой аккаунт и с доступом к сайту социальной сети, пишут «Ведомости».
На сбой жаловались пользователи из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Киргизии и России. Reuters отмечает, что проблемы возникли у пользователей в Лондоне, Сан-Франциско и Сингапуре. Оперативно связаться с представителями Facebook и Instagram агентству не удалось.
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