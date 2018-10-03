// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В работе Instagram произошел новый сбой

В работе Instagram произошел новый сбой
3 октября 2018 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - В работе социальной сети Instagram (принадлежит Facebook) произошел сбой. По данным сайта DownDetector, который отслеживает проблемы в работе различных сайтов, пользователи начали жаловаться на сбой в Instagram около 11:00 по Еревану.

Большинство пользователей указали, что у них не загружалось мобильное приложение Instagram, некоторые жаловались на проблемы со входом в свой аккаунт и с доступом к сайту социальной сети, пишут «Ведомости».

На сбой жаловались пользователи из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Киргизии и России. Reuters отмечает, что проблемы возникли у пользователей в Лондоне, Сан-Франциско и Сингапуре. Оперативно связаться с представителями Facebook и Instagram агентству не удалось.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В работе Instagram произошел сбой
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Турции зафиксирован крупнейший рост инфляции за последние 15 лет В сентябре потребительские цены в Турции выросли в годовом исчислении на 24,52%
На индонезийском острове Сулавеси началось извержение вулкана Извержение началось через несколько дней после опустошительного землетрясения и цунами
В Пентагон и Белый дом прислали «подозрительные конверты» для Трампа и министра обороны США Конверт, отправленный в Белый дом в понедельник, предназначался президенту США Дональду Трампу
Парк парламента Армении открылся для граждан по призыву Пашиняна Согласно указу премьера, граждане получат право ежедневно с 09:00 до 23:00 свободно и беспрепятственно заходить в парк при здании парламента