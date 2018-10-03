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Всенародный праздник вина в Армении - в топ-3 эногастрособытий осени в СНГ

Всенародный праздник вина в Армении - в топ-3 эногастрособытий осени в СНГ
3 октября 2018 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Всенародный праздник вина в Армении вошел в топ-3 популярных у российских туристов эногастрономических праздников и фестивалей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) осени 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В первую тройку популярных туров для эногастротуризма в СНГ середины осени 2018 года вошли путешествия в Азербайджан, Армению и Молдову.

По данным агентства, рейтинг возглавили Праздник граната в Азербайджане, Всенародный праздник вина в Армении и Национальный день вина в Молдове.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и уникальности событий.

Всенародный праздник вина отметят 6 октября в селе Арени Вайоцдзорской области Армении.

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