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В Дании хотят до 2030 года запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей

В Дании хотят до 2030 года запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей
3 октября 2018 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Дании планируют запретить с 2030 года продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, а с 2035 года - и гибридных автомобилей. Об этом 2 октября сообщил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, представляя законопроект в парламенте.

Одновременно глава датского правительства указал, что достичь данной цели будет сложно. На предстоящей неделе правительство в Копенгагене представит парламенту свой план в деталях, пишет Deutsche Welle.

Тем самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.

В 2016 году власти Дании увеличили налоги на электромобили, что привело к снижению их продаж. В то же время эта страна была первопроходцем в области ветряной энергии и планирует к 2050 году полностью отказаться от использования ископаемых энергоносителей.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Дания хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Reuters. Denmark embraces electric car revolution with petrol and diesel ban plan
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