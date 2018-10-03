В Дании хотят до 2030 года запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей
3 октября 2018 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Дании планируют запретить с 2030 года продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, а с 2035 года - и гибридных автомобилей. Об этом 2 октября сообщил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, представляя законопроект в парламенте.
Одновременно глава датского правительства указал, что достичь данной цели будет сложно. На предстоящей неделе правительство в Копенгагене представит парламенту свой план в деталях, пишет Deutsche Welle.
Тем самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.
В 2016 году власти Дании увеличили налоги на электромобили, что привело к снижению их продаж. В то же время эта страна была первопроходцем в области ветряной энергии и планирует к 2050 году полностью отказаться от использования ископаемых энергоносителей.
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