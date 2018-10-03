Европарламент отказался выделить Турции помощь в размере €70 млн
3 октября 2018 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с авторитарной политикой Анкары Европейский парламент отменил предоставление Турции финансовой помощи в размере 70 миллионов евро. За соответствующее предложение в Страсбурге проголосовали 544 депутата, 28 были против, еще 74 воздержались.
Предназначавшаяся для Анкары сумма была зарезервирована в бюджете ЕС в качестве помощи Турции как кандидату на членство в ЕС для поддержки реформ в этой стране. Предоставление подобной помощи зависит от выполнения связанных с ней условий - существенного прогресса в становлении правового государства, в области демократии, свободы СМИ и защиты прав человека, пишет Deutsche Welle.
В апреле Еврокомиссия пришла к заключению, что Турция в данных сферах «значительно отдаляется от Европейского Союза».
Теперь эти деньги будут перенаправлены в программу Европейской политики соседства, которая создана с целью укрепления сотрудничества и поддержки реформ в странах, расположенных к востоку и к югу от ЕС.
При этом ЕС не изменил решение о выплатах Турции, предназначенных для содержания находящихся в этой стране сирийских беженцев. В июне Брюссель утвердил предоставление на эти цели очередной суммы в размере 3 миллиардов евро. Ранее уже была предоставлена аналогичная сумма.
Между тем в Турции в последние месяцы сложилась тяжелая финансовая ситуация. В стране наблюдается высокий уровень инфляции и резкое падение курса национальной валюты.
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