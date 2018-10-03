ПАСЕ: Политические силы Армении должны иметь достаточное время для подготовки к выборам в парламент

PanARMENIAN.Net - Содокладчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении Юлия Левочкина (Украина) 3 октября призвала все политические силы и всех акторов в Республике Армения полноценно уважать принципы демократии и верховенство закона – как на словах, так и на деле.

«Состоявшиеся 23 сентября выборы в Совет старейшин Еревана четко продемонстрировали демократические устремления армянского народа. В то же время явка на выборах показала, что уровень общественного доверия к политическим процессам пока остается низким. Соответственно важно, чтобы следующие парламентские выборы воспринимались и принимались как демократические и справедливые всеми политическими акторами и заинтересованными сторонами.

Хотя мы понимаем призыв к досрочным выборам, однако настоятельно призываем власти и все политические силы обеспечить, чтобы при проведении досрочных выборов полностью соблюдались европейские стандарты и нормы – для демократических выборов, и чтобы все политические силы имели надлежащее и достаточное время для подготовки к любым таким выборам», – говорится в заявлении ПАСЕ, пишет Panorama.am.

Отмечается, что это особенно важно, если Избирательный кодекс будет изменен, как призывали некоторые политические силы. Любые изменения должны полностью учитывать указания Венецианской комиссии, в том числе в отношении стабильности избирательного законодательства, и основываться на максимально широком консенсусе между всеми политическими силами, указала Левочкина.

Она отметила необходимость в достаточном времени для проведения надлежащих консультаций и достижения консенсуса – в контексте любых возможных конституционных реформ, которые не следует осуществлять поспешно.

Коснувшись недавних событий в Армении, которые усилили напряженность во внутриполитической среде страны и привели к предположениям о политическом возмездии и мнениям, что уголовные расследования проводятся по политическим мотивам, Левочкина сказала: «Мы неоднократно приветствовали мирную и демократическую смену власти в Армении, в том числе заверения властей в том, что демократические принципы будут в полной мере соблюдаться и что судебная система будет выполнять свою работу без политического вмешательства, тем самым оставив в сторону любые опасения в вопросе политического возмездия.

Я подчеркиваю, что не может быть никакой безнаказанности за преступную деятельность, независимо от того, кто их совершил. Посему мы приветствуем любое заслуживающее доверия расследование гибели 10 человек в ходе трагических событий марта 2008 года. Однако любые расследования, в том числе по обвинениям в коррупции, должны вестись созвучно принципам верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судопроизводства, как это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека».

Содокладчики ПАСЕ посетят Армению в ближайшем будущем.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.