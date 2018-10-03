Парк парламента Армении открылся для граждан по призыву Пашиняна
3 октября 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - По призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна парк при парламенте Армении открылся для граждан.
3 октября с 13:00 по Еревану жители столицы РА беспрепятственно гуляют по парламентскому парку.
Согласно указу премьера, граждане получат право ежедневно с 09:00 до 23:00 свободно и беспрепятственно заходить в парк при здании парламента.
Вечером 2 октября тысячи сторонников премьера Пашиняна прорвались в парк парламента, где ожидали оконания переговоров между Пашиняном и депутатами РПА, «Процветающей Армении» и АРФ «Дашнакцутюн».
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