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В Пентагон и Белый дом прислали «подозрительные конверты» для Трампа и министра обороны США

В Пентагон и Белый дом прислали «подозрительные конверты» для Трампа и министра обороны США
3 октября 2018 - 14:47 AMT

PanARMENIAN.Net - «Подозрительные конверты», в которых предположительно находился токсин рицин, были отправлены на адрес Пентагона и Белого дома. О перехвате почты сообщила Секретная служба США. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Конверт, отправленный в Белый дом, предназначался президенту США Дональду Трампу. В Секретной службе подчеркнули, что письмо не было получено в Белом доме и вообще не попало в здание. Дальнейшие детали о перехвате конверта не раскрываются, пишет Deutsche Welle.

Также в центре, где сортируют посылки, направленные в Пентагон, были обнаружены как минимум два подозрительных конверта, сообщил представитель ведомства. Письма предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону. Предположительно, в конвертах содержался токсин рицин. Подозрительная почта не попала непосредственно в здание ведомства.

По словам представителя Пентагона, в настоящий момент опасности для сотрудников минобороны США нет. Прочая почта, полученная в тот же день, находится на карантине.

Токсин рицин является чрезвычайно опасным веществом, он смертелен даже в небольших дозировках - жертва умирает в течение нескольких часов после вдыхания яда.

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Deutsche Welle: В Пентагон и Белый дом прислали "подозрительные конверты"
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