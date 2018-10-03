На индонезийском острове Сулавеси началось извержение вулкана
3 октября 2018 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - На индонезийском острове Сулавеси, пострадавшем от опустошительного землетрясения и цунами, 3 октября началось извержение вулкана. Вулкан Сопутан высотой почти в 1800 метров извергает пепел на высоту до четырех километров.
Информации о крупных разрушениях и жертвах не поступало. Вулканический пепел пока не представляет угрозы для воздушного транспорта, сообщило индонезийское ведомство по чрезвычайным ситуациям, пишет Deutsche Welle.
Вулкан Сопутан находится в нескольких сотнях километров от региона, пострадавшего от землетрясения и цунами 4 дня тому назад. В результате этого стихийного бедствия погибли более 1400 человек.
Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца - самой активной сейсмической зоны на Земле. Здесь часто происходят землетрясения. Индонезия занимает первое место в мире по количеству активных вулканов.
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