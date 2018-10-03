WhatsApp начнет показывать пользователям рекламу

PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp, начиная с 2019 года, станет показывать пользователям рекламу.

сообщает британский ресурс Silicon.

Скорее всего, рекламные сообщения будут появляться в верхней части приложения, а также разбавлять «сторис» — фото и видео, которые удаляются спустя сутки после их публичной демонстрации (по аналогии со «сторис» в Snapchat и Instagram), пишет Lenta.ru.

Инсайдеры техноблога WABetaInfo в конце сентября сообщали, что нововведение коснется приложений для iOS.

Ранее возможную интеграцию рекламы в мессенджер анонсировал один из руководителей службы безопасности Facebook Алекс Стамос. В свою очередь, соучредитель популярного приложения для обмена сообщениями, программист Брайан Эктон в сентябрьском интервью Forbes заявлял, что Facebook планировал монетизировать WhatsApp с помощью рекламы еще до приобретения приложения, купленного за 22 миллиарда долларов.

Другие продукты компании, соцсеть Facebook и платформа Instagram, давно активно демонстрируют рекламу. Число активных пользователей WhatsApp превышает миллиард.