В Турции зафиксирован крупнейший рост инфляции за последние 15 лет
3 октября 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Турции обвал национальной валюты - лиры вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет. В сентябре потребительские цены в Турции выросли в годовом исчислении на 24,52%, сообщило статистическое ведомство.
Только с августа по сентябрь жизни в Турции подорожала на 6,3% - значительно больше, чем предсказывали аналитики, пишет Deutsche Welle.
С начала 2018 года турецкая лира потеряла почти 40% стоимости по отношению к доллару США. Это, в числе прочего, вызвано взаимными санкциями, введенными США и Турцией в конфликте вокруг ареста в Турции американского пастора. Кроме того, инвесторы критикуют как недостаточную денежно-кредитную политику, проводимую президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В борьбе с обвалом лиры и ростом инфляции Центральный банк Турции в сентябре повысил базовую учетную ставку на 6,25 пункта до 24 процентов. Министр финансов Турции Берат Албайрак заверил, что самое худшее уже позади. Он обещал к 2021 году поэтапно снизить инфляцию до 6 процентов. На будущей неделе он намерен представить детальные планы достижения этой цели.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
WhatsApp начнет показывать пользователям рекламу Скорее всего, рекламные сообщения будут появляться в верхней части приложения, а также разбавлять «сторис»
Парк парламента Армении открылся для граждан по призыву Пашиняна Согласно указу премьера, граждане получат право ежедневно с 09:00 до 23:00 свободно и беспрепятственно заходить в парк при здании парламента
ПАСЕ: Политические силы Армении должны иметь достаточное время для подготовки к выборам в парламент Отмечается, что это особенно важно, если Избирательный кодекс будет изменен, как призывали некоторые политические силы
МИД Казахстана: Страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека Хачатурова Он отметил, что «кропотливая и интенсивная работа в этом направлении предусматривает избежания каких-либо последствий для нормального функционирования, как секретариата ОДКБ, так и в целом организации»