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В Турции зафиксирован крупнейший рост инфляции за последние 15 лет

В Турции зафиксирован крупнейший рост инфляции за последние 15 лет
3 октября 2018 - 17:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В Турции обвал национальной валюты - лиры вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет. В сентябре потребительские цены в Турции выросли в годовом исчислении на 24,52%, сообщило статистическое ведомство.

Только с августа по сентябрь жизни в Турции подорожала на 6,3% - значительно больше, чем предсказывали аналитики, пишет Deutsche Welle.

С начала 2018 года турецкая лира потеряла почти 40% стоимости по отношению к доллару США. Это, в числе прочего, вызвано взаимными санкциями, введенными США и Турцией в конфликте вокруг ареста в Турции американского пастора. Кроме того, инвесторы критикуют как недостаточную денежно-кредитную политику, проводимую президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В борьбе с обвалом лиры и ростом инфляции Центральный банк Турции в сентябре повысил базовую учетную ставку на 6,25 пункта до 24 процентов. Министр финансов Турции Берат Албайрак заверил, что самое худшее уже позади. Он обещал к 2021 году поэтапно снизить инфляцию до 6 процентов. На будущей неделе он намерен представить детальные планы достижения этой цели.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Турции зафиксирован крупнейший рост инфляции за 15 лет
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