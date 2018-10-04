Америабанк и FMO подписали кредитный договор на €40 млн
4 октября 2018 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - ЗАО «Америабанк» и Голландский банк развития (FMO) подписали кредитный договор на сумму 40 миллионов евро. Кредит сроком на 5 лет будет направлен на финансирование проектов в секторах возобновляемой энергетики и энергосбережения, а также деятельности молодых предпринимателей и женщин-предпринимателей в Армении.
«У Америабанка и FMO еще одно значительное достижение. Финансирование сектора возобновляемой энергетики будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию сектора чистой энергии, обеспечивая при этом эффективное использование энергетических ресурсов Армении среди предприятий и населения», – отметил руководитель Отдела корпоративных финансов Америабанка Ара Саркисян.
Сотрудничество между FMO и Америабанком началось еще в 2009 году, когда FMO предоставил Америабанку первый кредит для финансирования МСП и проектов в секторе возобновляемой энергетики Армении.
«Мы гордимся тем, что продолжаем крепкое и успешное сотрудничество с Америабанком, способствуя экономическому развитию Армении. Новые кредитные средства позволят Америабанку развиваться дальше и поспособствуют развитию сектора возобновляемой энергетики и созданию новых рабочих мест в компаниях, руководителями которых являются молодые предприниматели и женщины-предприниматели Армении»,- отметила Линда Брокхузен, директор по инвестициям FMO.
Голландский банк развития (The Netherlands Development Finance Company (FMO)) – международный банк развития Нидерландов. FMO поддерживает устойчивый рост частного сектора путем инвестиций в амбициозные проекты и компании в развивающихся странах, твердо придерживаясь того мнения, что именно сильный частный сектор является основой социального и экономического развития. Уже более 45 лет благодаря финансированию FMO предприниматели успешно реализуют свои возможности, способствуя улучшению качества жизни людей.
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