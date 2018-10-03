Пашинян: Если в повестке РПА нет вопроса досрочных выборов в декабре, значит, они не будут участвовать
3 октября 2018 - 19:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября во время правительственного часа в парламенте заявил, что если в повестке Республиканской партии Армении нет вопроса досрочных выборов в декабре 2018 года, значит, РПА не будет участвовать в этих выборах.
«Мы намерены двигаться вперед по нашему плану, и очевидно, что требование внеочередных парламентских выборов – всенародное. Я с трудом представляю человека или людей, которые собираются препятствовать этому», - сказал Пашинян.
Ранее РПА распространила заявление, в котором, в частности, говорится, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены в мае-июне 2019 года.
2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.
После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.
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«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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