Пашинян: Если в повестке РПА нет вопроса досрочных выборов в декабре, значит, они не будут участвовать

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября во время правительственного часа в парламенте заявил, что если в повестке Республиканской партии Армении нет вопроса досрочных выборов в декабре 2018 года, значит, РПА не будет участвовать в этих выборах.

«Мы намерены двигаться вперед по нашему плану, и очевидно, что требование внеочередных парламентских выборов – всенародное. Я с трудом представляю человека или людей, которые собираются препятствовать этому», - сказал Пашинян.

Ранее РПА распространила заявление, в котором, в частности, говорится, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены в мае-июне 2019 года.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.