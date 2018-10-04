// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В отношении Facebook начали расследование после новой утечки данных

В отношении Facebook начали расследование после новой утечки данных
4 октября 2018 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к 50 млн аккаунтов.

В ходе расследования комиссия намерена проверить, как Facebook выполняет обязательства по обеспечению безопасности персональных данных, отмечается в сообщении регулятора, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

IDPC является главным регулятором в Евросоюзе в сфере защиты данных. По данным издания, комиссия может оштрафовать Facebook на 4% глобальной выручки, то есть примерно на $1,6 млрд. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR).

Ранее Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

Соцсеть устранила уязвимость. Для этого были сброшены маркеры доступа 50 млн аккаунтов, которые могли быть скомпрометированы, а также еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», сообщил Facebook.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В отношении Facebook начали расследование после утечки данных
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Нидерланды обвинили спецслужбы РФ в попытке украсть информацию о крушении «Боинга» над Донбассом Власти Нидерландов по-прежнему относятся к этому настороженно
МИД РФ: Россия приветствует позитивные тенденции в карабахском урегулировании «Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все необходимое содействие», - подчеркнула Захарова
В Запорожье открыли посвященный армянскому алфавиту памятник Монумент является одним из крупнейших памятников, посвященных армянской азбуке за пределами Армении
Вин Дизель намекнул на съемки женского спин-оффа «Форсажа» Он признался, что обсуждал концепцию «женского» «Форсажа» с руководством киностудии Universal Pictures