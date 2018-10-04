В отношении Facebook начали расследование после новой утечки данных

PanARMENIAN.Net - Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к 50 млн аккаунтов.

В ходе расследования комиссия намерена проверить, как Facebook выполняет обязательства по обеспечению безопасности персональных данных, отмечается в сообщении регулятора, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

IDPC является главным регулятором в Евросоюзе в сфере защиты данных. По данным издания, комиссия может оштрафовать Facebook на 4% глобальной выручки, то есть примерно на $1,6 млрд. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR).

Ранее Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

Соцсеть устранила уязвимость. Для этого были сброшены маркеры доступа 50 млн аккаунтов, которые могли быть скомпрометированы, а также еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», сообщил Facebook.