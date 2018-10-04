Фонд Сороса переехал в Германию: В Венгрии он объявлен «иностранным агентом»
4 октября 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, в связи с притеснениями в Венгрии, приступил к работе в Берлине. 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали в столицу Германии из Будапешта, сообщил директор нового, берлинского, отделения фонда Сороса Горан Булдиоски.
«Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одной из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне», - сказал он, пишет Deutsche Welle.
Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. Он уже давно подвергается нападкам со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
Фонд Сороса в Будапеште был объявлен «иностранным агентом». В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.
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