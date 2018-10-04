По случаю саммита Франкофонии в Армении будет 2 нерабочих дня

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 4 октября приняло решение предложить председателю Национального սобрания РА Ара Баблояну созвать 5 октября внеочередное заседание НС.

Заседание будет созвано для обсуждения проекта поправок в Закон РА «О праздниках и памятных днях в Республике Армения».

Премьер РА Никол Пашинян на заседании правительства отметил, что с 7 октября в Армении стартует 17-й саммит Франкофонии, посему предлагается 2 дня в этой связи объявить в республике нерабочими. Для этого, как указал премьер, необходимо произвести законодательное изменение.

«Ввиду масштабов мероприятия, полиция считает, что два дня должны быть объявлены нерабочими. Мы по этому пути и пойдем», – сказал премьер.

Мероприятия в рамках Саммита Франкофонии стартуют в Армении с 7 октября. В Армению в рамках 17-го Саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.