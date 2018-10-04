В Армении будет криминализирована пропаганда терроризма
4 октября 2018 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 4 октября одобрило пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Армения.
Принятие проектов подразумевает криминализацию публичных призывов к терроризму, финансированию терроризма, к международному терроризму, что нацелено на ужесточение уголовной политики государства в борьбе с терроризмом, предупреждение этих преступлений и исполнение взятых государством международных обязательств.
Необходимость принятия законопроектов обусловлена тем обстоятельством, что в условиях современного технического прогресса публичные призывы к совершению терактов представляют высокую общественную угрозу.
Уголовным кодексом РА уголовная ответственность предусмотрена лишь для призывов к некоторым преступлениям.
Согласно проектам, будут применяться штрафы либо арест – от 2 до 3 месяцев, либо заключение под стражу – максимум на 3 года.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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