В Армении будет криминализирована пропаганда терроризма

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 4 октября одобрило пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Армения.

Принятие проектов подразумевает криминализацию публичных призывов к терроризму, финансированию терроризма, к международному терроризму, что нацелено на ужесточение уголовной политики государства в борьбе с терроризмом, предупреждение этих преступлений и исполнение взятых государством международных обязательств.

Необходимость принятия законопроектов обусловлена тем обстоятельством, что в условиях современного технического прогресса публичные призывы к совершению терактов представляют высокую общественную угрозу.

Уголовным кодексом РА уголовная ответственность предусмотрена лишь для призывов к некоторым преступлениям.

Согласно проектам, будут применяться штрафы либо арест – от 2 до 3 месяцев, либо заключение под стражу – максимум на 3 года.