Замгенпрокурора России Саак Карапетян погиб при падении вертолета

PanARMENIAN.Net - Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

Позже информацию подтвердила генпрокуратура РФ.

Вертолет упал 3 октября вблизи деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области, сообщалось о гибели трех человек. По данным старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Марии Добрыниной, полет выполнялся по уведомительной заявке, которая не требует разрешения на полет, поэтому точной информации о маршруте его полета нет. По ее словам, следователи установили личности троих погибших при крушении вертолета.

Саак Карапетян родился в 1960 году в хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова по специальности «Правоведение». С 2006 по 2016 годы возглавлял Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, с 2016 года - заместитель генерального прокурора, в этой должности он курировал вопросы международного сотрудничества.

СК возбудил по факту ЧП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). На месте крушения работает следственно-оперативная группа, криминалисты.