В США арестован подозреваемый в отправке письма с ядом Трампу и в Пентагон

PanARMENIAN.Net - В США арестован подозреваемый в рассылке писем с ядом президенту страны Дональду Трампу и высокопоставленным сотрудникам Пентагона.

Арестованный — бывший военный моряк, житель Логана, штат Юта, пишут «Ведомости» со ссылкой на Herald Journal.

Fox News назвал имя вероятного подозреваемого: это Уильям Клайд Аллен, ордер на арест которого выдал офис генпрокурора Юты. По сообщению представителя ФБР, спецслужба в сотрудничестве с местной полицией расследует дело о применении «потенциально опасных химических веществ» и призывает жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению.

Ранее Секретная служба США (занимается охраной президента) сообщила, что 1 октября перехватила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, и он не попал в Белый дом. 2 октября конверты, содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.