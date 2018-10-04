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Трамп и Ким Че Ын - в числе возможных получателей Нобелевской премии мира

Трамп и Ким Че Ын - в числе возможных получателей Нобелевской премии мира
4 октября 2018 - 12:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский журнал Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира. В 2018 году на премию претендует 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.

Издание отмечает, что предугадать, кому Нобелевский комитет вручит премию мира, очень сложно. Однако журнал попытался определить наиболее вероятных получателей, опираясь в том числе на данные букмекеров.

Главными претендентами на Нобелевскую премию мира Times называет лидера КНДР Ким Че Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В этом году они предприняли шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Весной в демилитаризованной зоне между двумя странами состоялась первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, пишут «Ведомости».

Вслед за лидерами КНДР и Южной Кореи назван еще один участник переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове — это президент США Дональд Трамп. Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценивает его шансы на получение премии как 5 к 2. Издание напоминает, что в 2009 г. предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама стал нобелевским лауреатом.

Еще одним вероятным кандидатом Time считает инициатора референдума об отделении Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона. Его шансы на получение премии Ladbrokes оценивает ниже — 12 к 1. После отставки с должности главы Каталонии Пучдемон покинул Испанию и сейчас скрывается от ареста в Бельгии.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира
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