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Вин Дизель намекнул на съемки женского спин-оффа «Форсажа»

Вин Дизель намекнул на съемки женского спин-оффа «Форсажа»
4 октября 2018 - 13:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Звезда «Форсажа» Вин Дизель опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором намекнул на съемки женского спин-оффа знаменитой франшизы о гонках.

Он признался, что обсуждал концепцию «женского» «Форсажа» с руководством киностудии Universal Pictures и рад, что компания обратила внимание на такой поворот франшизы, пишет Gazeta.ru.

Однако когда можно ждать начала работы над спин-оффом, находящийся сейчас на съемках фильма «Бладшот» в Африке Вин Дизель не уточнил.

«Форсаж» — американская медиафраншиза, состоящая на данный момент из восьми полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2017 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 5,1 млрд долларов.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: «Форсаж» получит женский спин-офф
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