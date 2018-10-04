Вин Дизель намекнул на съемки женского спин-оффа «Форсажа»
4 октября 2018 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Звезда «Форсажа» Вин Дизель опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором намекнул на съемки женского спин-оффа знаменитой франшизы о гонках.
Он признался, что обсуждал концепцию «женского» «Форсажа» с руководством киностудии Universal Pictures и рад, что компания обратила внимание на такой поворот франшизы, пишет Gazeta.ru.
Однако когда можно ждать начала работы над спин-оффом, находящийся сейчас на съемках фильма «Бладшот» в Африке Вин Дизель не уточнил.
«Форсаж» — американская медиафраншиза, состоящая на данный момент из восьми полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2017 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 5,1 млрд долларов.
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