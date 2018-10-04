В Запорожье открыли посвященный армянскому алфавиту памятник

PanARMENIAN.Net - 2 октября в рамках проходящего в Запорожье Дня армянской культуры, посвященного 2800-летию Еревана и Дню независимости Армении, на территории армянской церкви открыли монумент, посвященный армянскому алфавиту.

Монумент является одним из крупнейших памятников, посвященных армянской азбуке за пределами Армении, пишет AnalitikaUA.net.

Церемонию открытия посетили губернатор Запорожской области Константин Брыль, исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян, глава Союза армян Запорожской области Арташес Саргсян, глава Украинской Епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, представители государственных структур и духовенства, а также активисты запорожской общины.