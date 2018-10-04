МИД РФ: Россия приветствует позитивные тенденции в карабахском урегулировании
4 октября 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, действительно ли можно говорить о подвижках в переговорном процессе по карабахскому урегулированию.
«Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились в нагорнокарабахском урегулировании. Теперь важно их развивать и не травмировать неосторожной риторикой, которая, к сожалению, тоже имеет место быть в последнее время»,- отметила она.
«Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все необходимое содействие», - подчеркнула Захарова.
27 сентября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны договорились продолжить переговоры по карабахскому урегулированию в октябре.
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