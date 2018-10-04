Нидерланды обвинили спецслужбы РФ в попытке украсть информацию о крушении «Боинга» над Донбассом
4 октября 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российского ГРУ пытались получить информацию из международного расследования о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом.
«Мы знали, что российские разведслужбы были заинтересованы в этом расследовании и приняли соответствующие меры», — сказала министр обороны, пишет «Дождь» со ссылкой на Associated Press.
Она добавила, что власти Нидерландов по-прежнему относятся к этому настороженно.
Четырех россиян выслали из Нидерландов в апреле 2018 года. Власти страны сообщили, что подозреваемые также пытались организовать кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. На пресс-конференции назвали их имена: среди них оказались Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. По информации Нидерландов, при себе у них были дипломатические паспорта.
Авиакатастрофа МН17 произошла 17 июля 2014 года. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
По информации международной группы расследователей крушения самолета, МН17 сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл в Донбасс из российской 53-й зенитно-ракетной бригады, находящейся под Курском. В Минобороны России утверждают, что «Бук» принадлежал Украине.
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