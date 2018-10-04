Феликс Цолакян станет главой МЧС Армении

PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания Армении Феликс Цолакян получил предложение возглавить министерство чрезвычайных ситуаций Армении и принял его. Об этом сообщил сам Цолакян, пишет Aysor.am.

«С удовольствием поработаю»,- сказал Цолакян, добавив, что предложение он получил от премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Феликс Цолакян был избран депутатом парламента 2 апреля 2017 года по территориальному избирательному списку Республиканской партии Армении на участке № 11. В июне 2018 года Феликс Цолакян заявил, что представил заявление о выходе из парламентской фракции Республиканской партии.