Феликс Цолакян станет главой МЧС Армении
4 октября 2018 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания Армении Феликс Цолакян получил предложение возглавить министерство чрезвычайных ситуаций Армении и принял его. Об этом сообщил сам Цолакян, пишет Aysor.am.
«С удовольствием поработаю»,- сказал Цолакян, добавив, что предложение он получил от премьер-министра РА Никола Пашиняна.
Феликс Цолакян был избран депутатом парламента 2 апреля 2017 года по территориальному избирательному списку Республиканской партии Армении на участке № 11. В июне 2018 года Феликс Цолакян заявил, что представил заявление о выходе из парламентской фракции Республиканской партии.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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