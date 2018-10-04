Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании
4 октября 2018 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии.
33-летний португалец сосредоточится на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Катрин Майорги. Роналду остался вне заявки сборной на ближайшие матчи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
11 октября португальцам предстоит встреча в рамках Лиги наций против Польши. Через три дня у команды под руководством Фернандо Сантуша запланирован товарищеский матч против сборной Шотландии.
Роналду был публично обвинен Майоргой за изнасилование, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Футболист отрицает факт насилия над американкой. Португалец намерен доказать свою правоту через суд.
Роналду выступает за сборную с 2003 года. В составе национальной команды форвард провел 154 матча и забил 85 голов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.
Самое значимое
Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов
Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Любителя носков Джастина Трюдо в Армении не оставят без специального подарка Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян
Азербайджанский футболист извинился за поставленный под фото Пашиняна «лайк» Фотография была выложена в Instagram армянским рэпером Лево, проживающим в Германии
Пашинян в Париже примет участие в церемонии похорон Азнавура Официальная церемония памяти Азнавура состоится в Париже 5 октября
Феликс Цолакян станет главой МЧС Армении «С удовольствием поработаю»,- сказал Цолакян