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Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании

Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании
4 октября 2018 - 17:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии.

33-летний португалец сосредоточится на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Катрин Майорги. Роналду остался вне заявки сборной на ближайшие матчи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

11 октября португальцам предстоит встреча в рамках Лиги наций против Польши. Через три дня у команды под руководством Фернандо Сантуша запланирован товарищеский матч против сборной Шотландии.

Роналду был публично обвинен Майоргой за изнасилование, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Футболист отрицает факт насилия над американкой. Португалец намерен доказать свою правоту через суд.

Роналду выступает за сборную с 2003 года. В составе национальной команды форвард провел 154 матча и забил 85 голов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

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