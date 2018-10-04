Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании

PanARMENIAN.Net - Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии.

33-летний португалец сосредоточится на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Катрин Майорги. Роналду остался вне заявки сборной на ближайшие матчи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

11 октября португальцам предстоит встреча в рамках Лиги наций против Польши. Через три дня у команды под руководством Фернандо Сантуша запланирован товарищеский матч против сборной Шотландии.

Роналду был публично обвинен Майоргой за изнасилование, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Футболист отрицает факт насилия над американкой. Португалец намерен доказать свою правоту через суд.

Роналду выступает за сборную с 2003 года. В составе национальной команды форвард провел 154 матча и забил 85 голов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.