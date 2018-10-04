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Любителя носков Джастина Трюдо в Армении не оставят без специального подарка

Любителя носков Джастина Трюдо в Армении не оставят без специального подарка
4 октября 2018 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в октябре приедет в Армению для участия в саммите Франкофонии. По этому случаю для Трюдо, известного всем своей любовью к оригинальным носкам, подготовили специальный подарок - «премьерские» носки цветов армянского триколора.

Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян. По его словам, было изготовлено 2 пары специальных носков - для Трюдо и премьера Армении Никола Пашиняна.

«Мы передали посылки с подарками в правительство РА, где нам пообещали передать подарок премьеру Канады»,- рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net Канканян.

Он надеется, что подарок Трюдо передаст сам Пашинян в официальной обстановке, и это появится в международной прессе, что, по словам дизайнера, может оказать позитивный эффект для Армении.

По словам Канканяна, кажется идея передачи подарка уже представлена канадской стороне, осталось, чтобы они не отказались принять.

В посылку, кроме носков, входит также коллекционный армянский коньяк.

17-й саммит Международной организации франкофонии пройдет в Армении 11-12 октября 2018 года.

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