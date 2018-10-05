Акоп Аршакян назначен главой Минтранса Армении

PanARMENIAN.Net - Указом президента Армении Армена Саркисяна Акоп Аршакян назначен министром транспорта, связи и информационных технологий РА. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Бывший министр транспорта Армении, представляющий партию «Процветающая Армения» Ашот Акопян был освобожден от занимаемой должности по решению премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян в ночь на 3 октября по представлению премьер-министра РА Никола Пашиняна подписал указы об увольнении шести министров, которые являются членами партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Саркисян подписал указы об освобождении с занимаемых должностей министра МЧС Грачью Ростомяна, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна, министра спорта и по делам молодежи Левона Ваградяна, министра транспорта, связи и информационных технологий республики Ашота Акопяна: все они являются членами «Процветающей Армении».