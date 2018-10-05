Армен Саркисян пригласил Генри Киссинджера посетить Армению
5 октября 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 4 октября провел рабочий завтрак с известным американским государственным деятелем, дипломатом Генри Киссинджером, который в 1973-77 гг. занимал пост госсекретаря США, а в годы президентства Ричарда Никсона и Джеральда Форда работал в должности советника президента по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Саркисян пригласил Киссинджера посетить Армению в ближайшем будущем. Он с радостью принял приглашение.
Саркисян и Киссинджер обменялись мнениями по вопросам мировой политики и международной безопасности, в частности, коснулись проблем и вызовов южно-кавказского региона.
Саркисян и Киссинджер являются давними друзьями. Президент Армении и бывший госсекретарь США всегда пользуются возможностями встретиться, чтобы обсудить различные международные, в том числе, региональные вопросы в контексте происходящих в мире событий.
Генри Киссинджер в 1973 году был удостоен нобелевской премии мира за усилия по подписанию Парижского соглашения о прекращении войны во Вьетнаме и установлению мира.
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