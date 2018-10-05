// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сенат США принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа

Сенат США принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа
5 октября 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенат США единогласным решением принял резолюцию о признании голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Благодарим сенат США и главных соавторов резолюции - сопредседателей «украинского кокуса» в Сенате Роберта Портмана и Ричарда Дурбина за это решение исторического значения», - заявило посольство Украины в Вашингтоне.

В принятом документе осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные властями СССР против украинского народа, а также высказываются глубочайшие соболезнования пережившим голодомор и их семьям, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, резолюция призывает распространять информацию о трагедии украинского народа с целью повышения осведомленности о ней в мире.

Принятый Сенатом документ указывает на «продолжающиеся усилия украинцев по обеспечению демократических принципов, свободной рыночной экономики и полного уважения прав человека», а также на потенциал Украины как важного стратегического партнера Соединенных Штатов в регионе.

Как отмечается в заявлении украинского диппредставительства, проект аналогичной резолюции был утвержден также комитетом по иностранных делам Палаты представителей США и будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний.

По данным украинского Института демографии и социальных исследований НАН, потери Украины из-за массовой смертности в 1932-1934 годах в результате голодомора составили 3,9 млн человек, что соответствует 13% от численности населения Украины. По данным исследователей, всего в СССР в тот период от голода погибли 8,7 млн человек. Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине проходит день памяти жертв голодомора. В этот день в 2017 году президент Украины Петр Порошенко призвал Москву взять на себя ответственность за преступления властей СССР.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа
RFE/RL. U.S. Senate Passes Resolution On Ukraine Famine, A Move Hailed by Kyiv
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Путин на встрече с Алиевым отметил стратегический характер отношений РФ и Азербайджана
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
После обновления Windows 10 пользователи начали жаловаться на исчезновение файлов Удаление файлов происходит исключительно из папки «Мои документы» в процессе обновления до Windows 10
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72 «Мы находимся на таком этапе переговоров, что конкретика связана с определенной секретностью. Работы уже идут. Речь идет не только о модификации «Б3», — сказал Габриелян
Экс-президент Южной Кореи приговорен к 15 годам за коррупцию Мужчину признали виновным во взяточничестве, растрате бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями
В Париже проходит официальная национальная церемония прощания с Шарлем Азнавуром На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, католикос всех армян Гарегин II