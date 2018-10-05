Феминизм против науки: Как ученый-армянин с коллегами пошутил над академиками

PanARMENIAN.Net - Трое ученых из Англии и США решили проучить коллег-социологов и придумали пранк, который продлился целый год. Все это время исследователи сочиняли лженаучные статьи о феминизме и гендерном равенстве, а затем отправляли их в социологические журналы в качестве серьезных работ. Каково же было удивление редакторов, когда они узнали, что под видом материалов о феминизме публиковали главы из Mein Kampf Адольфа Гитлера..

В октябре 2018 года трое ученых — доктор математических наук Джеймс Линдсэй, доцент философии из Портленда Питер Богоссиан и английский исследователь Хелен Плакроус — опубликовали в журнале Areo лонгрид о том, как поставили эксперимент над американскими социологами. Исследователи решили доказать, что в современной социологии велика степень предвзятости при обсуждении таких тем, как толерантность, равноправие, феминизм и тому подобное, пишет Medialeaks.

«Основная суть проекта заключалась в следующем: то, что мы пишем — это не реальные знания, а софистика. То есть подделка фактов, которые не следует ошибочно принимать за реальное положение вещей. При этом разница между нами и академиками очевидна — нам известно, что мы все придумали»,- объяснили ученые.

Одной из первых публикаций пранкеров стала статья в международном журнале о феминизме Feminist Theory. В ней ученые попытались доказать, что искусственный интеллект опасен по своей природе, потому что его программируют на основе мужского империалистического мышления. Авторы настаивали на том, что белые мужчины закрывают глаза на этот факт, так как боятся стать подчиненными женщин. При этом свои тайные цели ученые описывают вполне конкретно.

Как отметили ученые, цель их пранка состояла в том, чтобы увидеть, будут ли журналы публиковать «бессвязную психоаналитическую постмодернистскую теорию, которая говорит, что белая кожа, мужественность, наука и разум — это факторы угнетения».

Журнал Gender, Place & Culture, публикующий «теоретически обоснованные исследования о гендерных вопросах», выпустил другую статью исследователей. В ней шутники рассмотрели проблему изнасилований, сравнив мужчин с собаками и предложив перевоспитывать их с помощью дрессировки.

Свои аргументы ученые назвали смехотворными и неэтичными, однако рецензенты с ними не согласились. Специалисты, прочитавшие статью, посчитали исследование современным, глубоко аналитическим и рациональным.

Самый необычный материал специалистов вышел в феминистском журнале Affilia. Работа называлась Feminist Mein Kampf, или же «Моя борьба для феминисток». В ней авторы рассмотрели два вида феминизма: тот, в котором во главу угла ставится свобода воли, сила и ответственность женщин, и тот, который лишь развращает женщин.

Главная особенность этой статьи заключалась в процессе ее создания. Ученые не писали текст сами, а взяли главу из автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») и, по их словам, заменили все упоминания нацистской партии феминистскими выражениями.

Рецензенты поддерживают работу и отмечают, что она имеет потенциал для создания важного диалога среди социальных работников и исследователей феминизма, — приводят Джеймс, Питер и Хелен слова главного редактора Affilia, прочитавшего их статью.

Каждый материал ученые публиковали под общим псевдонимом, например, Хелен Уилсон или Ричард Болдуин. За год они написали 20 таких работ, семь из которых были опубликованы, а семь готовились к публикации, когда команда раскрыла свой эксперимент. И после признания лишь Feminist Mein Kampf была удалена с сайта журнала.

По мнению авторов, их исследование полностью удалось.Теперь Джеймс, Питер и Хелен готовятся быть навсегда исключенными из научного сообщества. По их мнению, коллеги не простят такого обмана, даже несмотря на то что он должен был принести реальную пользу социологии.