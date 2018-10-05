Экс-президент Южной Кореи приговорен к 15 годам за коррупцию

PanARMENIAN.Net - Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака приговорили к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Мужчину признали виновным во взяточничестве, растрате бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями. Его обязали выплатить штраф в размере 13 миллиардов вон (11,5 миллиона долларов), пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Суд счел доказанным факт получения бывшим президентом взятки в размере 6 миллиардов вон (5,3 миллиона долларов) от компании Samsung. За это Ли Мён Бак амнистировал ее председателя Ли Гонхи, отбывавшего заключение за неуплату налогов.

Также экс-президента назвали виновным в присвоении около 24 миллиардов вон (почти 22 миллиона долларов) из доходов фирмы DAS, производящей запчасти для машин. Ли Мён Бак был признан де-факто главой компании, хотя по документам ее возглавляет его брат.

Обвинения Ли Мён Баку предъявили по 16 статьям в апреле. «Несмотря на доказательства и заслуживающие доверия свидетельства, он отрицал все правонарушения и перекладывал ответственность на других, заявляя, что его пытаются подставить, — отметил судья. — Учитывая все факторы, строгое наказание для обвиняемого неизбежно».

Судебный процесс транслировался в прямом эфире. Бывший президент не явился на него из-за проблем со здоровьем, а также в знак протеста против трансляции. Ли Мён Баку 76 лет, в политику он пришел из совета директоров компании Hyundai Construction.

Все последние южнокорейские президенты попадали в тюрьму после окончания своих сроков. В апреле Пак Кын Хе, занявшая пост главы государства после Ли Мён Бака, также была отправлена в тюрьму по обвинению в коррупции. Суд приговорил ее к 24 годам заключения и штрафу в 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов).