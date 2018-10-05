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Известны лауреаты Нобелевской премии мира

Известны лауреаты Нобелевской премии мира
5 октября 2018 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена конголезцу Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Об этом объявил в Осло Норвежский нобелевский комитет.

Они удостоены премии за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия во время войн и вооруженных конфликтов».

В 2018 году на премию претендовал 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.

Ссылки по теме:
Metro. Nobel Peace Prize awarded to Denis Mukwege and Nadia Murad
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