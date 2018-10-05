Известны лауреаты Нобелевской премии мира

PanARMENIAN.Net - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена конголезцу Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Об этом объявил в Осло Норвежский нобелевский комитет.

Они удостоены премии за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия во время войн и вооруженных конфликтов».

В 2018 году на премию претендовал 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.