Известны лауреаты Нобелевской премии мира
5 октября 2018 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена конголезцу Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Об этом объявил в Осло Норвежский нобелевский комитет.
Они удостоены премии за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия во время войн и вооруженных конфликтов».
В 2018 году на премию претендовал 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.
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