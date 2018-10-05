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После обновления Windows 10 пользователи начали жаловаться на исчезновение файлов

После обновления Windows 10 пользователи начали жаловаться на исчезновение файлов
5 октября 2018 - 14:45 AMT

PanARMENIAN.Net - После обновления Windows 10 пользователи начали жаловаться, что система удалила их файлы.

Удаление файлов происходит исключительно из папки «Мои документы» в процессе обновления до Windows 10 (1809), пишет Lenta.ru со ссылкой на портал MSPoweruser.

«Господи! Папка «Документы» была полностью удалена, в результате чего все данные (файлы Word, таблицы и другие) уничтожены. Все потеряно, а последняя резервная копия была сделана очень давно», — пишет один из пользователей в Twitter указывая, что это произошло после автообновления системы. Вернуть файлы с помощью отката системы также не получается.

Другой юзер на форуме Microsoft рассказал, что система удалила 220 гигабайт данных, которые он собирал на протяжении 23 лет. Ему лишь посоветовали регулярно делать резервную копию без объяснения причин, по которым из-за обновления удалились данные.

Помимо этого, в новой версии системы наблюдаются проблемы совместимости с процессорами Intel поколения Skylake и новее. Это приводит к росту нагрузки на чип, а в случае с ноутбуками значительно уменьшает время автономной работы. В компании отреагировали на проблемы и перед обновлением начали выводить предупреждение, во время которого можно откатиться на предыдущую версию системы.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Windows 10 начала удалять файлы пользователей
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