Президент Франции отправится в Азербайджан
5 октября 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Азербайджан.
Приглашение посетить Азербайджан Макрон получил от президента республики Ильхама Алиева во время его визита во Францию 20 июля, пишет Haqqin.az со ссылкой на La Tribune.
По информации издания, основными темами переговоров Макрона в Баку будет карабахское урегулирование и военно-технический контракт на поставку морских патрульных кораблей.
Азербайджан заинтересован в покупке у французской Naval Group трех патрульных кораблей Gowind, Adroit (OPV 90), которые будут построены на бакинском судостроительном заводе. Сумма контракта составляет 400-500 миллионов евро.
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