Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда

PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Наркокурьер» Клинта Иствуда.

Картина рассказывает об одиноком пожилом мужчине Эрле Стоуне, который находит себе подработку водителем. Спустя время Стоун понимает, что попал в мексиканский картель, а его используют как наркокурьера.

В основу сценария «Наркокурьера» легла статья, вышедшая в The New York Times в июне 2014 года, пишет Bird in Flight.

Она рассказывала о ветеране Второй мировой войны Леонарде Шарпе, который в 80 лет стал наркокурьером для мексиканского картеля «Синалоа» из-за финансовых трудностей. В 2011 году Шарпа задержали с 90 килограммами кокаина; мужчину приговорили к трем годам тюрьмы.

Помимо Иствуда в «Наркокурьере» снялись Таисса Фармига, Брэдли Купер и Майкл Пенья.

В мировой прокат фильм выйдет 14 декабря 2018 года.