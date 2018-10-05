Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда (видео)
5 октября 2018 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Наркокурьер» Клинта Иствуда.
Картина рассказывает об одиноком пожилом мужчине Эрле Стоуне, который находит себе подработку водителем. Спустя время Стоун понимает, что попал в мексиканский картель, а его используют как наркокурьера.
В основу сценария «Наркокурьера» легла статья, вышедшая в The New York Times в июне 2014 года, пишет Bird in Flight.
Она рассказывала о ветеране Второй мировой войны Леонарде Шарпе, который в 80 лет стал наркокурьером для мексиканского картеля «Синалоа» из-за финансовых трудностей. В 2011 году Шарпа задержали с 90 килограммами кокаина; мужчину приговорили к трем годам тюрьмы.
Помимо Иствуда в «Наркокурьере» снялись Таисса Фармига, Брэдли Купер и Майкл Пенья.
В мировой прокат фильм выйдет 14 декабря 2018 года.
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