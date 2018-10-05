Президент Интерпола исчез
5 октября 2018 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Франции началось расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
«Он не давал знать о себе с того момента, как отправился из Франции в Китай в конце сентября», — рассказали в эфире.
По данным СМИ, Хунвэй покинул Францию 29 сентября.
Об исчезновении сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира организации, пишет РИА Новости.
Хунвэй возглавил Международную организацию уголовной полиции в 2016 году. До этого являлся заместителем руководителя Государственного океанического управления Китая, еще раньше занимал посты замминистра общественной безопасности и директора береговой охраны КНР.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В ходе учений Армии обороны Арцаха впервые были применены беспилотники карабахского производства (видео) На полигоне «Тигранакерт» 4 октября состоялись демонстрационные тактические батальонные учения с боевой стрельбой
С 2011 года около 260 человек умерли делая селфи: Это больше, чем число жертв акул Чаще всего инциденты происходили в Индии, России, США и Пакистане
Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда (видео) Режиссер — Клинт Иствуд, продюсер — Клинт Иствуд, в главной роли — Клинт Иствуд
Министр обороны РА в Арцахе: Армянские ВС всегда должны обеспечивать рост боеготовности Его визит в Арцах состоялся в рамках сотрудничества ВС обоих армянских государств