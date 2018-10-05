// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Интерпола исчез

Президент Интерпола исчез
5 октября 2018 - 17:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Во Франции началось расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

«Он не давал знать о себе с того момента, как отправился из Франции в Китай в конце сентября», — рассказали в эфире.

По данным СМИ, Хунвэй покинул Францию 29 сентября.

Об исчезновении сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира организации, пишет РИА Новости.

Хунвэй возглавил Международную организацию уголовной полиции в 2016 году. До этого являлся заместителем руководителя Государственного океанического управления Китая, еще раньше занимал посты замминистра общественной безопасности и директора береговой охраны КНР.

Ссылки по теме:
Telegraph. Investigation is launched after Chinese head of Interpol goes missing
Ria.ru. В Китае пропал президент Интерпола
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Путин на встрече с Алиевым отметил стратегический характер отношений РФ и Азербайджана
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В ходе учений Армии обороны Арцаха впервые были применены беспилотники карабахского производства (видео) На полигоне «Тигранакерт» 4 октября состоялись демонстрационные тактические батальонные учения с боевой стрельбой
С 2011 года около 260 человек умерли делая селфи: Это больше, чем число жертв акул Чаще всего инциденты происходили в Индии, России, США и Пакистане
Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда (видео) Режиссер — Клинт Иствуд, продюсер — Клинт Иствуд, в главной роли — Клинт Иствуд
Министр обороны РА в Арцахе: Армянские ВС всегда должны обеспечивать рост боеготовности Его визит в Арцах состоялся в рамках сотрудничества ВС обоих армянских государств