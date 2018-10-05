Президент Интерпола исчез

PanARMENIAN.Net - Во Франции началось расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

«Он не давал знать о себе с того момента, как отправился из Франции в Китай в конце сентября», — рассказали в эфире.

По данным СМИ, Хунвэй покинул Францию 29 сентября.

Об исчезновении сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира организации, пишет РИА Новости.

Хунвэй возглавил Международную организацию уголовной полиции в 2016 году. До этого являлся заместителем руководителя Государственного океанического управления Китая, еще раньше занимал посты замминистра общественной безопасности и директора береговой охраны КНР.