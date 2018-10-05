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С 2011 года около 260 человек умерли делая селфи: Это больше, чем число жертв акул

С 2011 года около 260 человек умерли делая селфи: Это больше, чем число жертв акул
5 октября 2018 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Индийские ученые подсчитали, сколько человек в мире умерли делая селфи и при каких обстоятельствах это произошло.

Так, с 2011 по 2017 год при попытках сделать селфи погибло 259 человек. Чаще всего инциденты происходили в Индии, России, США и Пакистане. Самые распространенные причины смерти — утопления, происшествия с транспортом и падения с высоты. Большинство погибших (72,5%) были мужчинами; средний возраст тех, кто умер снимая себя на камеру, — 22 года, пишет Bird in Flight.

Исследователи рассказали, что решили изучить тему после того, как начали регулярно видеть в новостях сообщения о молодых людях, погибших при попытках сделать селфи. Ученые отмечают, что собранные ими случаи — только вершина айсберга. Дело в том, что многие происшествия не связывают с селфи — например, аварии с летальным исходом, в которых водители отвлекались на камеру.

Авторы исследования советуют создавать в популярных туристических местах «зоны без селфи», в которых посетителям запрещалось бы делать автопортреты. По мнению ученых, в первую очередь об этом должны задуматься управляющие горными заповедниками и департаменты, ответственные за туристические потоки у водопадов и каньонов. Исследователи приводят в пример решение властей Мумбаи, которые запретили делать селфи в 15 местах.

В 2016 году ученые из Университета Карнеги — Меллона представили приложение для предотвращения смертей во время селфи.

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Bird in Flight: Исследователи выяснили, что с 2011 года более 250 человек умерли делая селфи
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