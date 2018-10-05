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В ходе учений Армии обороны Арцаха впервые были применены беспилотники карабахского производства (видео)

В ходе учений Армии обороны Арцаха впервые были применены беспилотники карабахского производства
  5 октября 2018 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - На полигоне «Тигранакерт» в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) впервые применили беспилотные летательные аппараты, произведенные в НКР. Об этом сообщил пресс-секретарь АО НКР Сенор Асратян на своей странице в Facebook.

«На полигоне «Тигранакерт» 4 октября состоялись демонстрационные тактические батальонные учения с боевой стрельбой. Их особенность в том, что в учения был вовлечен целый ряд видов оружия, наделенных современными тактико-техническими возможностями. В этот день впервые в условиях максимально приближенных к боевым, были применены ударные беспилотные летательные аппараты отечественного производства, действующие независимо от систем навигационного позиционирования»,- написал он.

По словам Асратяна, упомянутые беспилотные летательные аппараты были разработаны и произведены в Арцахе и обладают всеми критериями, необходимыми для полноценного осуществления поставленных боевых задач.

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