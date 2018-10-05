СМИ: Пропавший президент Интерпола находится под следствием в Китае
5 октября 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.
Как отмечается в публикации, мужчину «забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе». В каком расследовании фигурирует президент Интерпола, источник не уточнил. Где именно в настоящее время он содержится, также не сообщается, пишет Lenta.ru.
Ранее в Интерполе прокомментировали исчезновение Мэн Хунвэя, передавало агентство Reuters. В заявлении отмечалось, что это вопрос разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае. В организации также отметили, что ее повседневную работу контролирует не президент, а генеральный секретарь, и от дальнейших комментариев отказались.
О пропаже мужчины стало известно ранее 5 октября. Сообщалось, что 64-летний Мэн Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай. С тех пор в течение недели никто от него не получал никакой информации. К властям обратилась его жена, проживающая с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.
Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года. Этот пост он должен занимать до 2020 года. До этого он работал на должности заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.
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