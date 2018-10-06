В Армении и Арцахе день траура
6 октября 2018 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении и Арцахе 6 октября объявлено днем траура в связи с кончиной легендарного шансонье Шарля Азнавура.
Будут приспущены государственные флаги, на верхней части которых будет прикреплена черная лента.
Официальная церемония памяти Азнавура состоялась в Париже 5 октября. На ней присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, католикос всех армян Гарегин II, а также экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд.
Похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Как стало известно ранее, Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
Самое значимое
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Partner news
Последние новости
В Киеве у армянского хачкара состоялась поминальная молитва по Азнавуру 6 октября у армянского хачкара в центре Киева состоялась поминальная молитва памяти Шарля Азнавура
В «Реале» задумываются об увольнении главного тренера Ряд членов правления «сливочных» недоволен работой специалиста
В Тбилиси подписан устав созданной для борьбы с РФ межпарламентской ассамблеи Свои подписи под документом поставил Парубий, а также его молдавский и грузинский коллеги - Андриан Канду и Ираклий Кобахидзе
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1600 человек Еще 563 человека числятся пропавшими без вести