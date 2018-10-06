// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении и Арцахе день траура

В Армении и Арцахе день траура
6 октября 2018 - 11:23 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении и Арцахе 6 октября объявлено днем траура в связи с кончиной легендарного шансонье Шарля Азнавура.

Будут приспущены государственные флаги, на верхней части которых будет прикреплена черная лента.

Официальная церемония памяти Азнавура состоялась в Париже 5 октября. На ней присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, католикос всех армян Гарегин II, а также экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Как стало известно ранее, Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.

 Самое значимое
На премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидатаНа премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанинВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Армения интересуется индийскими РСЗОАрмения интересуется индийскими РСЗО
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В Киеве у армянского хачкара состоялась поминальная молитва по Азнавуру 6 октября у армянского хачкара в центре Киева состоялась поминальная молитва памяти Шарля Азнавура
В «Реале» задумываются об увольнении главного тренера Ряд членов правления «сливочных» недоволен работой специалиста
В Тбилиси подписан устав созданной для борьбы с РФ межпарламентской ассамблеи Свои подписи под документом поставил Парубий, а также его молдавский и грузинский коллеги - Андриан Канду и Ираклий Кобахидзе
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1600 человек Еще 563 человека числятся пропавшими без вести