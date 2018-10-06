Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье

PanARMENIAN.Net - Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась 6 октября утром в больнице в Барселоне на 86-м году жизни. Об этом со ссылкой на врачей сообщила газета Լavanguardia.

По ее данным, похороны певицы состоятся 8 октября.

В середине сентября Монсеррат Кабалье попала в одну из больниц Барселоны из-за проблем с желчным пузырем.

Оперная певица была включена в «черный список» Азербайджана из-за посещения Карабаха.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, выступила в нескольких театрах по всему миру.