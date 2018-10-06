Путину отправили такое же письмо с ядом, как Трампу

PanARMENIAN.Net - Ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен, отправивший письмо с чрезвычайно токсичным ядом растительного происхождения в Белый дом и Пентагон, признался, что также отправил письмо с рицином президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Deseret News Utah со ссылкой на записи судебного допроса.

5 октября мужчине, признавшемуся в содеянном, выдвинули обвинения по пяти пунктам. Он сообщил следователям, что поместил ядовитые семена в конверты, поскольку «хотел оставить послание». Среди адресатов также был генпрокурор США Джефф Сешнс и королева Великобритании Елизавета II. При этом он не пояснил, какого рода послание он хотел донести до получателей, пишет Lenta.ru.

Представитель обвинения не ответил на вопрос, дошли ли письма Аллена по адресам.

О том, что неизвестные прислали в Пентагон посылки с ядом, стало известно 2 октября. Сообщалось, что они были адресованы министру обороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу Джону Ричардсону.

Аллен не скрывался — один из конвертов с ядом содержал обратный адрес. Обвиняемый уже попадал в поле зрения спецслужб. В 2015 году он отправил электронное письмо в ЦРУ, предупреждая, что он «убьет президента, если разведывательное агентство не перестанет нарушать его конституционные права». В феврале 2017 года он отправил письмо с угрозами на базу ВВС Лакленд в Техасе, угрожая военным бомбой. В обоих случаях он обошелся беседой с представителями спецслужб.

Рицин — белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде, в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий. Противоядия от него не существует. К ущербу для здоровья или даже летальному исходу этот яд может привести только в том случае, если попадает в организм через дыхательные пути или напрямую в кровь, а также в определенной концентрации.