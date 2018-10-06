Акции Tesla вновь упали после шутки Маска

PanARMENIAN.Net - Акции компании Tesla на торгах 5 октября упали на 5% после того, как ее глава Илон Маск сделал в Twitter публикацию с явным выпадом против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет «Ъ».

В своем твите он написал: «Просто хотел сказать, что Комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission, аббревиатура SEC при этом сохраняется - ред.) делает невероятную работу. И изменение названия прямо в тему!» Когда один из подписчиков посоветовал ему быть поаккуратнее, чтобы не «рассердить Комиссию по обогащению спекулянтов», глава Tesla ответил: «Прощу прощения за опечатку. Это непростительно. Хотя почему их должна расстраивать их работа? Именно это они и делают».

Ранее Маску в обмен на выполнение ряда условий удалось урегулировать претензии SEC, которая обвинила главу Tesla в мошенничестве. После урегулирования акции компании начали расти, но публикация Маска вновь изменила ситуацию.