Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на Sotheby's за $1.4 млн

PanARMENIAN.Net - Картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась встроенным в раму шредером, как только ее продали на аукционе Sotheby's за 1 миллион 42 тысячи фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона долларов). Об этом сообщил аукцион Sotheby's, подтверждение появилось в Инстаграме художника.

Комментируя инцидент, представители аукциона отметили, что уничтожение картины в момент ее продажи является своего рода еще одной работой Бэнкси и ярко иллюстрирует быстротечность и кратковременность человеческих эмоций в эпоху социальных медиа, пишет TJ.

По мнению аукционистов, так художник красноречиво подшутил над талантливым миром искусства и тем самым обратился ко многим, для кого он представляет яркий символ надежды.

«Девочка с воздушным шаром» считается одной из самых узнаваемых и популярных картин Бэнкси. На ней девушка протягивает руку к ярко-красному воздушному шару в форме сердца. Впервые была изображена на набережной в Саут-Банке на южном берегу Темзы в 2002 году в память о детях, погибших в Сирии, и в поддержку маленьких беженцев.

В 2006 году Бэнкси выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте и подписал его. Работа продавалась вместе с позолоченной рамой, которая по загадочному до этого момента требованию художника была ее неотъемлемым элементом. Специалисты трактовали наличие большой и тяжелой рамы как своего рода элемент насмешки над пафосом мира искусства.