Apple лишила пользователей возможности самостоятельно ремонтировать ноутбуки
6 октября 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple внедрила новое фирменное ПО для диагностики ноутбуков MacBook Pro и моноблоков iMac Pro. Сервисы должны использовать его во время ремонта, иначе устройство становится неработоспособным.
Все дело в чипе Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает дополнительный уровень защиты, пишет Ferra.ru со ссылкой на MacRumors.
Если сторонний ремонтный сервис возьмется за ноутбук или десктоп с таким чипом, то не сможет завершить ремонт и компьютер останется в нерабочем состоянии. Фирменное ПО имеется только в магазинах Apple и авторизованных сервис-центрах.
Такая опасность подстерегает пользователей MacBook Pro 2018 при ремонте дисплея, клавиатуры, трекпада, динамиков, аккумулятора, материнской платы и модуля Touch ID, пользователей iMac Pro - при ремонте материнской платы и накопителей.
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