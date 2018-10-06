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Apple лишила пользователей возможности самостоятельно ремонтировать ноутбуки

Apple лишила пользователей возможности самостоятельно ремонтировать ноутбуки
6 октября 2018 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Apple внедрила новое фирменное ПО для диагностики ноутбуков MacBook Pro и моноблоков iMac Pro. Сервисы должны использовать его во время ремонта, иначе устройство становится неработоспособным.

Все дело в чипе Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает дополнительный уровень защиты, пишет Ferra.ru со ссылкой на MacRumors.

Если сторонний ремонтный сервис возьмется за ноутбук или десктоп с таким чипом, то не сможет завершить ремонт и компьютер останется в нерабочем состоянии. Фирменное ПО имеется только в магазинах Apple и авторизованных сервис-центрах.

Такая опасность подстерегает пользователей MacBook Pro 2018 при ремонте дисплея, клавиатуры, трекпада, динамиков, аккумулятора, материнской платы и модуля Touch ID, пользователей iMac Pro - при ремонте материнской платы и накопителей.

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