Пашинян принял участие в церемонии поминовения Азнавура в Париже
6 октября 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября принял участие в церемонии поминовения легендарного шансонье Шарля Азнавура в храме святого Иоанна Крестителя в Париже. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы правительства Арман Егоян.
Церемонию провел католикос всех армян Гарегин II.
«В этом храме крестился и женился Шарль Азнавур», - написал Егоян.
Похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
Самое значимое
Автор идеи - армянский дизайнер Эдуард Канканян
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
В ответ на вопрос, какое впечатление оставил на него Алиев, Пашинян сказал: «Нормальное»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Киеве у армянского хачкара состоялась поминальная молитва по Азнавуру 6 октября у армянского хачкара в центре Киева состоялась поминальная молитва памяти Шарля Азнавура
В «Реале» задумываются об увольнении главного тренера Ряд членов правления «сливочных» недоволен работой специалиста
В Тбилиси подписан устав созданной для борьбы с РФ межпарламентской ассамблеи Свои подписи под документом поставил Парубий, а также его молдавский и грузинский коллеги - Андриан Канду и Ираклий Кобахидзе
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1600 человек Еще 563 человека числятся пропавшими без вести