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Пашинян принял участие в церемонии поминовения Азнавура в Париже

Пашинян принял участие в церемонии поминовения Азнавура в Париже
6 октября 2018 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября принял участие в церемонии поминовения легендарного шансонье Шарля Азнавура в храме святого Иоанна Крестителя в Париже. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы правительства Арман Егоян.

Церемонию провел католикос всех армян Гарегин II.

«В этом храме крестился и женился Шарль Азнавур», - написал Егоян.

Похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.

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