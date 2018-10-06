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ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз
6 октября 2018 - 13:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 30 сентября по 6 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны строго соблюдают режим перемирия и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 23 по 29 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 230 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.

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