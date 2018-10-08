Армения пытается смягчить санкции США против принадлежащего Дерипаске «Арменала»
8 октября 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Вашингтон 6 апреля 2018 включил крупнейшую в мире за пределами Китая алюминиевую компанию UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаску из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина в санкционный список SDN.
Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с фигурантами этого списка, в случае сотрудничества с ними все компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции.
В сентябре российские СМИ сообщили, что фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США. Отмечалось, что действие американских санкций привело к снижению объемов производства «Арменала» и может привести к полной остановке завода.
В беседе с PanARMENIAN.Net пресс-секретарь компании Александр Мелкумян заявил, что «Арменал» продолжает свою нормальную работу, экспортирует свою продукцию.
В офисе заместителя премьер-министра РА Тиграна Авиняна сообщили, что правительство предпринимает шаги по расширению географии экспорта компании и продаже экспортируемых в США товаров в других странах.Кроме того, глава офиса Авиняна Вараг Сисерян сказал, что в настоящее время идет обсуждение вопроса о неприменении санкций против армянской продукции.
«Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения через армянские дипломатические структуры в Соединенных Штатах периодически обсуждает вопрос смягчения санкций против «Арменала» и применения некоторых исключений к нему», - сказал Сиссерян.
«Арменал», который произвел в 2017 году 33,7 тыс. т алюминиевой фольги, экспортировал продукцию в основном в Северную Америку и Европу. Всего на предприятии работает 670 человек.
Согласно специальной генеральной лицензии американским и иностранным компаниям необходимо завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября. Но в августе источники сообщали, что срок зарубежных контрактов UC Rusal на поставку алюминия завершается уже 1 октября. Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то с этого дня вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склад, говорили они.
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